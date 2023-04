" C'est à vous d'être lacaniens, si vous voulez. Moi, je suis freudien ", déclare Jacques Lacan (1901-1981). C'est de s'être voulu – radicalement – " freudien " que son nom se retrouve homologué dans l'histoire de la psychanalyse et, au-delà, par les effets de ce geste, dans la pensée contemporaine, mise à l'épreuve de l'hypothèse de l'inconscient. Il s'agit ici d'introduire à et dans la " pensée-Lacan ", celle des Ecrits et du Séminaire, véritable work in progress par lequel s'accomplit son " retour à Freud " en une oeuvre à la fois complexe et vivante. A partir de la présentation systématique de ses catégories majeures (imaginaire/symbolique/réel, signifiant, " objet a "...) se trouvent restitués le mouvement de sa recherche et le remaniement inlassable de son écriture. Ainsi devient lisible le passage de Freud à Lacan.