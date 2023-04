Se libérer du syndrome de l'imposteur. Les stratégies pour muscler son estime de soi et booster sa réussite

Souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est croire que l'on fait semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas, ou que l'on n'est pas aussi bon que les autres le croient. Ce complexe très répandu est une source de malaise et de stress, car il s'accompagne souvent d'un perfectionnisme exacerbé, de la peur d'être démasqué ou de ne pas être à la hauteur, et d'un manque de confiance en soi... Ce guide pratique, écrit par une psychologue, vous donne toutes les clés pour : - Comprendre les mécanismes du syndrome de l'imposteur et les facteurs qui le favorisent. - Vous évaluer grâce à des tests et identifier quel genre d'imposteur vous êtes. - Adopter les bonnes stratégies pour muscler votre estime de vous et booster votre réussite. - Eviter le piège de la course à la perfection et l'épuisement qui s'ensuit. - Vous débarrasser enfin de ce trouble grâce à de nombreux conseils et exercices.