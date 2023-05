Objectif zéro faute

A titre personnel ou dans le cadre professionnel, l'orthographe est votre bête noire ? Pas de panique ! Ce guide pratique est fait pour vous. Lorsqu'on rédige un texte, il est important de bien se relire. Et ce n'est pas une mince affaire ! Les coquilles glissées çà et là nous donnent parfois du fil à retordre... qu'il s'agisse de nos propres textes ou bien de ceux des autres. Fort de son expérience en tant que correcteur, Jean-Pierre Colignon vous donne ses astuces infaillibles pour savoir vous corriger et corriger les autres.