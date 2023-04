One Piece. Leçons de pouvoir

Découvrez votre animé préféré comme vous ne l'avez jamais vu ! One Piece est LE manga qui connaît un succès retentissant depuis sa création en 1997. Les aventures de Monkey F. Luffy, jeune garçon accompagné de son équipage de " Chapeau de paille " pour devenir le Roi des pirates, ne cesse de passionner les lecteurs et spectateurs. Mais connaissez-vous vraiment les messages qui sont véhiculés dans cette saga ? Quels sont les mécanismes politiques de One Piece ? En quoi la géographie de l'univers de la saga permet-elle d'asseoir la légitimité du pouvoir ? Rapahaël Derycke décrypte pour vous l'univers de One Piece et de ses personnages pour vous faire (re) découvrir l'anime comme vous ne l'avez jamais vu !