24 Heures du Mans. 100 ans d'innovations

Revivez un siècle de légende automobile ! Depuis sa création en 1923, le rendez-vous des 24 Heures du Mans a connu des moments d'anthologie, des sacres et des drames qui ont rythmé un siècle de courses. Mais si la plus grande épreuve d'endurance automobile a vu bien des carrières décoller, elle a aussi été jalonnée de cent ans d'innovations techniques. Avec ce dixième volume de la collection publié à l'occasion du centenaire des 24 Heures du Mans célébré en 2023, Denis Bernard et Christian Papazoglakis passent en revue vingt-quatre voitures emblématiques de la course mancelle qui, si elles n'ont pas forcément triomphé, ont toutes marqué leur époque par des évolutions technologiques : la 4CV Renault (moteur arrière), la Tracta (traction avant), la Delettrez (diesel), la Chaparral (aileron), la Howmet (turbine), la Chenard et Walcker Tank (aérodynamisme), la Panoz Q9 (hybride), etc.