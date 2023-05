Nights With A Cat. Tome 01

Soirées ronron and chill Fuuta n'a qu'une hâte en sortant du travail, c'est de retrouver le chat de sa soeur, Kyuruga. Chaque soir, il découvre une nouvelle facette de son félin préféré, aux nombreuses habitudes étranges... Entre sa façon de se fondre dans le décor de l'appartement, ses changements d'humeur plus rapides que l'éclair ou encore la difficulté de le prendre en photo, Kyuruga ne cesse de surprendre Fuuta ! Installez-vous confortablement et suivez les douces aventures en couleur de ces deux compagnons !