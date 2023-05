Le guide rando Luchon. 2e édition

Des estives paisibles aux sommets de plus de 3000 mètres, une cinquantaine de randonnées de tous niveaux du Luchonnais au val d'Aran, au coeur de ces Pyrénées centrales où Aneto et Posets trônent majestueusement. De l'élégance du Cagire à l'impériale altitude de l'Aneto, de la pyramide parfaite du Quayrat aux vertes pelouses de la vallée d'Oueil, des verticales aiguilles du cirque de Baticielles au sauvage cap de la Pique, ce sont plus de cinquante destinations étagées en quatre niveaux de difficulté qui sont précisément décrites, entre le massif forestier de la Barousse et les chapelets de lacs du val d'Aran, entre la vallée de la Pique et celle de la Garonne. Ville thermale depuis deux mille ans, Luchon (déclarée Reine des Pyrénées) est au coeur d'un massif où nombre de sommets dépassent les 3000 mètres. Du col de Peyresourde à celui de Mente, du site lacustre de Colomers au classique port de Vénasque et même au pic des Posets (deuxième sommet de la chaîne), cet ensemble de randonnées sait faire alterner cimes altières et crêtes débonnaires, cascades étincelantes et estives paisibles. A Luchon, la montagne sait être proche de vous !