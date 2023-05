Dans la peau d'un dauphin

"Ils sont là ! Ils remontent doucement vers moi en se détachant du fond sablonneux puis s'approchent, me frôlant presque. Immergée dans les eaux chaudes et turquoises, je retiens mon souffle alors que nos regards se croisent". Des dauphins, nous avons souvent une image romantique, conforme aux clichés distillés par les films et les séries. Or ces mammifères sociaux, étrangement familiers, se révèlent des êtres singuliers dès lors qu'on se coule dans leur peau comme le propose l'autrice, l'une des rares cétologues françaises. Jugez plutôt : ils érigent des pièges à poissons, portent des noms par lesquels ils s'interpellent, forment des alliances, sont des acousticiens hors pair, font leur deuil et pratiquent même une éducation sexuelle ! Intelligence, émotions, culture, communication, apprentissage : il est temps d'aborder les dauphins à la première personne et de comprendre leur monde. Un livre salutaire pour repenser notre relation au vivant et y trouver notre juste place.