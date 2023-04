Les transformateurs électriques. Fonctionnement, mise en oeuvre et exploitation, 2e édition

Pièces maîtresses des réseaux d'énergie électrique à haute tension, les transformateurs électriques ont pour fonction de réduire ou élever la tension du courant qui traverse le réseau. De leurs performances dépendent l'efficacité énergétique et la sûreté d'approvisionnement. Cet ouvrage décrit en détail le fonctionnement des transformateurs électriques dans les réseaux publics et industriels. A jour des dernières normes et évolutions technologiques, cette nouvelle édition détaille leurs conditions de mise en oeuvre et d'exploitation, ainsi que leur impact sur les systèmes électriques déséquilibrés et le fonctionnement des plans de protection. Des exemples et études de cas complètent l'ouvrage, apportant une approche opérationnelle indispensable aux professionnels, ingénieurs et techniciens en charge des réseaux électriques.