Wild : La vie sauvage. Incroyables animaux de France

- A l'instar du podcast animalier Wild, développé par la reporter animalière Ambre Gaudet qui y apporte dynamise, humour et pédagogie, le livre présente 28 animaux des régions de France. - Sauvages (donc non domestiqués), nous retrouvons papillon, abeille, flamant rose, cerf, hibou, tortue, serpent, mais aussi renard, dauphin, loutre, phoque, rorqual, ours et autre loup... - Chaque animal porte un petit nom mignon et se présente en chapô à la première personne, au-dessus d'une magnifique photo en situation. - Une mini-fiction le met en scène et permet d'apprendre plein de petites choses sur sa vie quotidienne. - En page de droite, 2 à 3 petits textes documentaires accompagnent les photos et renseignent sur les habitudes et comportements de l'animal. - Enfin, la petite loutre, la mascotte BD qui intervient à chaque page, apporte la caution d'humour que l'on retrouve dans le podcast et qui a fait son succès.