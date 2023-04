La méthode yoga and peanut butter

Ayant longtemps souffert de troubles du comportement alimentaires Alexia Michel a réussi à surmonter ses difficultés et à retrouver un rapport apaisé avec son corps et avec la nourriture grâce à la pratique de yoga. Aujourd'hui professeure de yoga, elle a mis au point sa propre méthode "Yoga & Peanut Butter " , un programme complet (attention ce n'est pas un régime ! ) pour se reconnecter à son corps, aller vers l'acceptation de soi et retrouver un apaisement profond face à l'alimentation. Dans cet ouvrage inspiré de sa méthode, elle propose un programme en 10 étapes avec de exercices simples de bien-être physique et psychique pour se reconnecter à soi, gagner en sérénité et diminuer le stress (visualisation, respiration alternée, aligement, journal de gratitude...) ainsi qu'une vingtaine de postures accessibles à toutes et à tous à réaliser à partir d'illustrations.