Les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas

" Tous pour un, un pour tous ! " Joignez-vous aux célèbres mousquetaires, d'Artagnan, Athos, Portos et Aramis pour déjouer les complots du cardinal de Richelieu et de la mystérieuse Milady. Un roman de cape et d'épée incontournable, dans une version abrégée accessible à tous ! (Re)découvrez ce grand classique de la littérature sous un nouveau jour avec : – Une lecture audio intégrale du texte – Un itinéraire de lecture personnalisé – Tout ce que vous voulez savoir sur l'oeuvre et son auteur en un coup d'oeil – Des suggestions pour plonger dans l'univers de l'oeuvre