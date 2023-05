Mon manuel de réflexologie plantaire. Les bienfaits des points réflexes. Santé, émotions, énergie.

Sur et sous nos pieds se reflète chacun de nos organes. Basée sur les principes de l'énergétique chinoise, la réflexologie plantaire agit sur les méridiens et sur la circulation d'énergie dans l'organisme par la stimulation de ces zones réflexes situées sur les pieds. De la déprime à l'angine, en passant par l'anxiété et l'acné, les petits maux physiques et émotionnels du quotidien peuvent rapidement être soulagés grâce à cette technique ancestrale facile à appliquer. Ce manuel pratique accessible à tous, débutants comme pratiquants plus avancés, permet de traiter près de 100 affections courantes chez l'adulte et chez l'enfant. Pour chaque pathologie : la liste des points réflexes à stimuler, comment les masser (doux, tonique, lent, profond, etc.), leur pic d'activité, leurs actions, l'élément énergétique chinois correspondant, etc. 50 huiles essentielles à associer pour renforcer l'effet des massages réflexes. Plus de 150 schémas en couleur pour repérer facilement les zones à stimuler. Une introduction détaillée sur la réflexologie plantaire, son fonctionnement, ses bienfaits, le matériel nécessaire et les principes de l'énergétique chinoise.