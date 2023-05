Les enquêtes de Léonard de Vinci. Tome 1, L'énigme de l'arrache coeur

En 1481, alors que la Renaissance s'épanouit et que le règne des Médicis est à son apogée, la ville de Florence frissonne de terreur. Un assassin sème des cadavres après leur avoir fait subir de terribles tortures. Désemparé face à cette série de crimes abjects, le chef de la police secrète de Laurent le Magnifique se décide à demander l'aide de Léonard de Vinci. Il y a urgence car les victimes sont toutes issues de puissantes familles de la ville. Avec son ingéniosité et sa rigueur scientifique, Léonard comprend rapidement que le tueur s'inspire de L'Enfer de Dante pour mettre en scène ses crimes. C'est le début d'une implacable course contre-la-montre pour démasquer l'assassin. Une enquête qui va plonger De Vinci dans les abîmes de la noirceur et de la folie...