Au coeur de la tourmente, la pleine conscience. 4e édition

Augmentée de plus de 250 pages, cette nouvelle édition d'Au coeur de la tourmente, la pleine conscience nous permet d'appréhender encore plus en profondeur ce vaste programme de réduction du stress. Un stress toujours plus présent chaque jour dans nos vies, qui peut saper notre énergie, nous rendre vulnérables à l'anxiété et à la dépression, nous déconnecter de nous-mêmes, voire nous affaiblir jusqu'à affecter notre santé. Jon Kabat-Zinn nous explique dans ce livre comment enrayer le stress et comment stimuler le bien-être et la guérison en utilisant des approches corps-esprit prouvées médicalement et dérivées de la méditation et du yoga. En vous initiant à la pleine conscience et en intégrant sa pratique au quotidien, vous apprendrez à mieux vivre la douleur chronique, à soutenir une convalescence optimale ou encore, simplement, à réduire l'anxiété et améliorer votre qualité vie et vos relations sociales. Enrichi de nouveaux exemples, d'approches spécifiques sur le stress alimentaire et sociétal, de pratiques formelles et informelles, Au coeur de la tourmente, la pleine conscience aiguillera toute personne désireuse d'une vie à la fois plus saine et plus équilibrée.