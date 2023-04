Dutronc, une vie en chansons

"Les Playboys" , "Les Cactus" , "Et moi, et moi, et moi" , "La Fille du Père Noël" , "J'aime les filles" , "Il est cinq heures, Paris s'éveille" , "L'Opportuniste" , "Fais pas ci, fais pas ça" , "Le petit jardin" , "Gentleman cambrioleur" , "Puisque vous partez en voyage" (avec Françoise Hardy), "Je n'suis personne" (avec Thomas Dutronc)... : on ne compte plus les tubes de Jacques Dutronc entrés au patrimoine de la chanson française. Alors qu'il célèbre ses 80 ans en avril 2023, Olivier Cachin & Eric Jean-Jean dévoilent les secrets de création de l'oeuvre de l'un des derniers géants de la chanson française et propose de découvrir, à l'aide de nombreuses anecdotes, l'histoire des chansons de Jacques Dutronc, comme autant de repères qui jalonnent la vie de l'artiste.