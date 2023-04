Les arbres de nos forêts. En balade

Apprendre et découvrir avec ce guide à emporter partout ! Facile : retrouver l'arbre en trois étapes Simple : Aller au plus vite grâce à des codes couleurs Clair : De nombreuses caractéristiques explicitées. Vous voyez un arbre ou un buisson avec ces feuilles et vous voudriez connaître son nom... Consultez d'abord le code couleur pour savoir à quelle catégorie il appartient. Regardez ensuite sur la page d'entrée du chapitre avant de continuer plus loin. Il ne reste plus que quelques variétés. COMPAREZ les feuilles que vous avez devant vous à celles des photos et vous trouverez rapidement la bonne espèce !