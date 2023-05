Famille Quichon : Khaïm Quichon lit un livre

Khaïm Quichon est le calme de la famille. Tandis que ses 72 frères et soeurs escaladent, sautent, roulent, boulent et déboulent, lui s'installe avec un livre. Et que trouve-t-on, dans ce livre ? Un avion, un départ, des péripéties et des acrobaties, des images frappantes, qui font qu'une fois le livre refermé, et même s'il est l'heure d'aller se coucher... l'aventure continue, pour Khaïm Quichon.