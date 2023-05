L'autohypnose pour s'épanouir dans son travail. Faites équipe avec votre cerveau !

Parmi toutes les hypnoses, l'autohypnose est une des plus simples et des plus efficaces. En deux mots, c'est une pratique individuelle utilisant des techniques hypnotiques simples pour demander vous-même des services à votre cerveau. Enfin, plus exactement à une partie de vous qui gère déjà automatiquement, bien souvent sans que vous vous en rendiez compte, vos gestes quotidiens en entreprise. Cette partie, qui est presque toujours aux manettes, est très compétente et c'est une excellente idée que de s'en faire une alliée pour votre développement personnel. Un dialogue avec elle vous permettra d'améliorer rapidement vos gestes quotidiens en entreprise. Ces petits gestes qui mis bout à bout font une réputation, un style, un leadership tout en facilitant votre bien-être au travail (gérer son stress, mieux se présenter en réunion, avoir une meilleure gestion du temps...).