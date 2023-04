Les 7 secrets des samouraï

Plongez dans les codes essentiels du Japon féodal ! Les Japonais sont bien connus pour leur art de vivre qui consiste à accepter la nature éphémère de l'existence et à trouver l'épanouissement et la sérénité. Mais saviez-vous que les Samouraï, ces soldats japonais représentant l'élite guerrière, pouvaient nous livrer de véritables enseignements de vie ? Sabine Duhamel vous plonge dans l'univers du Japon féodal : prendre des risques, affronter les difficultés, accepter son destin, vivre en accord avec ses convictions ou encore respecter sa parole sont autant de précieux préceptes pour une vie plus paisible. Alors, laissez-vous inspirer par ce guide fascinant !