L'esprit de la messe de Paul VI. Pour un authentique renouveau liturgique

La liturgie est à la fois le sommet vers lequel tend l'action de toute l'Eglise, une école d'humilité, et un patrimoine riche et vivant d'une histoire bimillénaire, affirme avec conviction le P. Nadler. Ainsi, pour nous faire découvrir les trésors liturgiques de Sacrosanctum Concilium et la véritable pensée des pères du Concile, le P. Nadler met-il en lumière l'esprit de la messe de Paul VI dans une triple perspective : restauration liturgique, formation à celle-ci de tout le peuple chrétien et meilleure célébration de la messe. C'est aussi, et ce n'est pas le moindre des objectifs, la volonté apaisée et affirmée de dépasser l'opposition entre les deux formes de célébration de la messe, ordinaire et extraordinaire, moins de deux ans après le motu proprio Traditionis Custodes du pape François. A travers des exemples choisis comme la solennité indispensable qui s'attache à la messe, l'offertoire, la position du prêtre à l'autel, la place du chant grégorien, l'auteur les replace dans toute leur profondeur et toute leur perspective liturgiques et sacrées. Par sa simplicité et la précision de sa pensée, l'ouvrage répond non seulement à l'élan souhaité par le pape François dans sa dernière exhortation sur la liturgie, Desiderio desideravi - à la croissance spirituelle de l'Eglise et à son unité - mais aussi à l'ambition profonde de l'auteur lui-même pour chacun d'entre nous : vivre la liturgie "en ayant la tête au Ciel et les pieds sur terre" . Après avoir commencé la vie religieuse à l'abbaye de Solesmes, le P. Jean-Baptiste Nadler est devenu prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il est l'auteur du livre Les racines juives de la messe (éditions de l'Emmanuel, 2015). Il est actuellement curé dans le diocèse de Vannes.