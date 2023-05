L'ordre du monde

Comment construire un ordre international commun dans un monde marqué par des perspectives historiques divergentes, des conflits violents, la prolifération des technologies et l’extrémisme idéologique ? C’est le défi ultime du XXIe siècle, auquel Henry Kissinger tente ici de répondre. Son constat de départ est qu’il n’a jamais existé de véritable « ordre mondial «. Tout au long de l’histoire, chaque civilisation, se considérant comme le centre du monde et regardant ses principes comme universellement pertinents, a défini sa propre conception de l’ordre. Aujourd’hui, ces diverses conceptions entrent en confrontation, et il n’existe pas de consensus entre les principaux acteurs sur les règles d’action et leurs limites, ni sur le but ultime poursuivi. La conséquence en est une forte montée des tensions. S’appuyant sur sa longue expérience, Kissinger raconte de l’intérieur plusieurs épisodes cruciaux de l’histoire mondiale, les délibérations internes à l’administration Nixon lors de la guerre du Vietnam, les relations entre Reagan et Gorbatchev pendant la glasnost, et offre une analyse fascinante d’événements plus récents, les négociations nucléaires avec l’Iran, les printemps arabes, les tensions avec la Russie en Ukraine, l’apparition de Daech. Limpide et provocant, mêlant analyse historique et prospective géopolitique, cet ouvrage unique ne pouvait être écrit que par un homme ayant consacré sa vie à la politique et à la diplomatie.