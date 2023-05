Petite philosophie du grand large

Larguer les amarres, voir disparaître la côte, n'être plus qu'embruns, sens du vent et gestes assurés. Pour Claude Obadia, cette expérience est d'un genre à part. Débordant le plaisir propre au loisir, le défi de la performance sportive, naviguer au large, là où l'on ne peut compter que sur soi-même, est une école de la vie, une véritable expérience philosophique. Le large comme épure met en déroute tout ce qui n'est pas la vie " (Thoreau). Et le marin de s'éprouver, de se retrouver en situation de faire des choix, d'agir concrètement au moment opportun. Comment agir en cas d'avarie ? Que faire lorsque, faute de vent, son voilier est immobilisé ? Faut-il se ranger derrière Epictète, et faire son deuil de ce qui ne dépend pas de nous ? Ou écouter Descartes et déclencher le moteur, puisque l'absence de certitude quant au devenir ne doit pas nous entraver ? Plutôt qu'une énième contemplation du ressac depuis le rivage, l'auteur pense ici la mer comme milieu et comme expérience. Où vivre en mer revient à se lancer dans une aventure de la pensée, bref, à vivre philosophiquement.