Le Zinzin des bisous fait des bisous tout le temps. Des bisous tout doux à ses mains, et aux mains de ses copains, des bisous aux fleurs, des bisous à l'aspirateur, des bisous à sa raquette et à ses chaussettes craspouettes... Bref, un vrai Zinzin qui bisouille tout et n'importe quoi, même des trucs un peu cracra ! Oh non ! STOP ! Pas les vieilles bottes qui ont marché dans la crotte ! Heureusement que maman est là... Grondera ou grondera pas ? Une escalade joyeuse de bisous, qui finit par de grands, de beaux bisous d'amour ! Un album qui fera rire les tout-petits et une lecture qui se terminera, c'est sûr, par une grande partie de bisous !