Vive la sieste !

Tous les animaux aiment faire la sieste. Quelques bâillements à se décrocher la mâchoire, et hop ! c'est parti pour un somme réparateur, plein de doux rêves. Mais chacun a sa façon bien à lui de s'installer. Là où le petit chat s'enroule sur lui-même, le petit chien s'allonge de tout son long. Et le petit cochon ? Sur le dos. Et le petit ours ? Sur le ventre. Et toi ? Aimes-tu dormir comme eux, au milieu des copains ?