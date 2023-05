Gaufrette et paprika, les lutins justiciers. S.O.S abeilles en détresse

- La collection " Premiers romans " : des one-shots ou des séries, illustrés en couleurs avec une grille adaptée à chaque niveau, pour accompagner les progrès et les envies de lecture des enfants. - Dans chaque livre, trois missions pour Gaufrette et Paprika, les lutins justiciers. Avec leurs multiples gadjets et un soupçon de magie, aucun mystère ne leur résiste ! Découvre les trois nouvelles missions de nos lutins justiciers : Enquête 1 : La couturière de Chanteville est paniquée : la robe de la princesse a été volée. Qui a osé ? Enquête 2 : Le silence règne sur le royaume depuis que les abeilles ont disparu. Que leur est-il arrivé ? Enquête 3 : Rien ne va en ce jour de fête du printemps. Un saboteur se cache-t-il parmi les villageois ?