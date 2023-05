Arrivé en tant que Baby Schumi en Formule 1, Sebastian Vettel s'est rapidement fait un nom au plus haut niveau du sport automobile, en offrant à Toro Rosso puis Red Bull leur première victoire. Après quatre titres mondiaux consécutifs, il a relevé un nouveau défi chez Ferrari, devenant le troisième pilote avec le plus de victoires sous les couleurs du Cheval Cabré. Passé enfin chez Aston Martin, il a pris sa retraite après une épopée de plus de 15 ans en F1. Des pistes de karting où il s'est formé jusqu'à la plus haute marche du podium en Formule 1 qu'il a occupée à 53 reprises, ce livre retrace la carrière de Sebastian Vettel depuis l'enfance, jusqu'au jour où il s'est éloigné du sport automobile.