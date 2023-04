Toute l'histoire du film Aladdin dans un album grand format, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. - L'histoire complète du film avec des textes courts et faciles à lire, rythmés par des dialogues et des images en pleine page. Dès 3 ans. Résumé : Dans la cité d'Agrabah, Aladdin, un jeune homme au coeur pur, vit en volant de la nourriture. Mais il rêve d'une vie meilleure, plus honnête et loin des ennuis. Au palais royal, Jafar, un magicien avide de pouvoir et conseiller du Sultan, projette d'épouser la princesse Jasmine. Pour y parvenir, le sorcier a besoin d'une lampe magique. Aladdin, chargé de rapporter l'objet, découvre bientôt que la lampe abrite un fabuleux génie ! Et si le jeune homme tenait là le moyen de changer sa vie ?