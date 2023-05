Otages en Irak

Malko commençait à s'angoisser. Au premier embouteillage, la voiture piégée les rattraperait et " boum ". La charge moyenne de ces " cars-bombs " était une centaine de kilos d'explosif militaire. De quoi tout pulvériser dans un rayon de cent mètres. Le taxi était en train de doubler. Le Kamikaze au volant avait visiblement décidé d'en finir et de se faire sauter avec eux. Malko revint au sujet qui l'amenait. Comment l'Agence se retrouve-t-elle avec ce problème d'otages italiennes sur les bras ? L'Italie possède un bon service de renseignement, le Sismi. C'est vrai approuva Bruce Chaplin, le senior field-officer de la CIA, mais ils ne sont pas implantés à Bagdad. Silvio Berlusconi a téléphoné lui_même au président George W. Bush pour lui demander son aide, et c'est redescendu sur nous... Et sur moi ! souligna Malko. L'Américain lui adressa un regard plutôt admiratif. Remerciez M. Frank Capistrano à la Maison Blanche. Apparemment, il vous tient en haute estime. C'est lui qui a suggéré votre nom.