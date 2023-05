Et si nous (re)devenions humains ?. Comment notre véritable nature peut résoudre les crises

Des enjeux sans précédent menacent l'humanité. Ils sont en grande majorité la conséquence des comportements humains. Comment en sommes-nous arrivés là ? Sommes-nous naturellement violents et destructeurs ? Face à une actualité qui nous impose de changer ou disparaître, retrouver nos qualités naturelles de bienveillance et de bientraitance constitue le prochain et inépuisable gisement sur lequel une nouvelle civilisation pourra s'établir durablement. Les conditions de vie de nos enfants et petits-enfants dépendent des choix que nous faisons et des actions que nous menons maintenant.