Petit Futé Suède. Edition 2023

Qui n'a jamais rêvé d'être Nils Holgersson et de parcourir la Suède afin de découvrir ses moindres secrets et charmes ? Des îles à perte de vue. Fjords, forêts, montagnes, mais aussi lacs et villages sans oublier Stockholm où fourmillent touristes et citadins. Voici l'image authentique de la Suède. Une terre où les hommes vivent en totale harmonie avec la nature. Les amateurs des grands espaces vont être ravis : il suffit de quitter les sentiers battus pour entamer des balades inoubliables en raquettes ou en traîneau, en barque ou à pied.