Lovely Vicious : Je te hais... à la folie

Le tome 2 de la romance phénomène de Sara Wolf enfin en poche ! Après son coma, Isis se souvient de tout... sauf de Jack. Il y a trois ans, vingt-cinq semaines et cinq jours, Isis Blake est tombée amoureuse. Elle s'est juré depuis que cela n'arriverait plus. Mais c'était compter sans son meilleur ennemi, Jack Hunter. Avant qu'ils aient pu s'avouer leurs sentiments, un terrible événement a plongé Isis dans un coma dont elle s'est réveillée sans le moindre souvenir de Jack... Jack va-t-il tenter de raviver la mémoire d'Isis ou respectera-t-il sa volonté de ne plus jamais entendre parler d'amour ?