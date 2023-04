Mon cahier des mouvements qui guérissent. 80 mouvements simples & efficaces pour tout soulager… ou presque !

Soulager 40 maux physiques et émotionnels du quotidien grâce à 80 mouvements faciles à mettre en oeuvre, n'importe où et n'importe quand. Ce cahier propose de soulager 40 maux du quotidien grâce à 80 mouvements faciles à mettre en oeuvre. Présenté par affections, il permet de trouver rapidement le petit geste qui va tout arranger ! Des mouvements pour soulager des maux physiques (mal de dos, dégager les voies respiratoires, genoux qui "coincent" , migraines, etc.). Des mouvements pour soulager des maux émotionnels (stress, anxiété, insomnie, etc.). Des exercices simples, qui peuvent être réalisés n'importe où, sans matériel particulier : nul besoin d'être doué(e) en gymnastique ou en yoga pour les pratiquer. Chaque exercice proposé est accompagné d'une illustration, pour une pratique réussie et efficace.