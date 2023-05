Deviens qui tu es. Cheminer avec son type de personnalité, 6e édition

Connaître vraiment son mode de fonctionnement et ses préférences, en toute transparence, c'est la première étape du bien-être et du bonheur ! Une description fine et synthétique de chaque type psychologique : Extraversion ou Introversion, Sensation ou Intuition, Pensée ou Sentiment, Jugement ou Perception Méthode de découverte des types psychologiques de Jung et sur l'indicateur de personnalité MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Des exercices dans chaque chapitre pour travailler sur soi 6e édition spécialement conçue pour la nouvelle collection poche !