Economiste de renommée mondiale, Gregory Mankiw a révolutionné l'économie moderne. Il est l'un des représentants de la nouvelle économie keynésienne. Ce manuel de macroéconomie est LE cours le plus connu et le plus utilisé dans le monde. Cette nouvelle édition a été entièrement mise à jour. Elle présente : les développements théoriques les plus avancés en macroéconomie les analyses les plus récentes sur les grands débats de politique économique les lignes directrices de la pensée économique, tant keynésienne que (néo-)classique des modèles simples, plutôt qu'un modèle complexe à vocation universelle des synthèses et de nombreux exercices d'application. Tous les chapitres ont été révisés en profondeur et les données ont été actualisées. Ce manuel est le support essentiel pour l'enseignant et le manuel de référence pour les étudiants en économie et gestion, en grandes écoles de gestion, en sciences politiques, MBA ou classes préparatoires, exposant d'emblée ceux-ci à des approches diversifiées des phénomènes