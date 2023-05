Les sortilèges de Zora Tome 3

Devenir une véritable sorcière, ça s'apprend ! Zora est une pétillante sorcière de 12 ans qui vit, avec sa grand-mère Babouchka, sur le toit d'un immeuble parisien. Victimes de la chasse aux sorcières, elles ont trouvé refuge dans une étrange maison, invisible aux yeux des Nonsorciers. C'est là que Zora, qui devait jusqu'ici mener une vie discrète au collège, peut enfin commencer son apprentissage avec Babouchka, Fabiola et Tchachouka. Mais être une sorcière ne signifie pas user de ses pouvoirs à tout bout de champ ! Si Zora veut intégrer la communauté des sorcières, elle devra respecter certaines lois à la lettre ! Il lui faudra garder l'existence de ce monde magique secret et surtout ne jamais utiliser la magie blanche pour aider les Nonsorciers... Pourtant, lorsque sa camarade de classe Minh est victime de moqueries à l'école, Zora rêve d'intervenir. Après tout, à quoi sert d'avoir des pouvoirs si on ne peut pas aider ses amis ? Osera-t-elle contourner la règle d'or au risque d'être contrainte de renoncer à la magie ?