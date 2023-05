Pourquoi on ne se supporte plus. Éclairer nos relations de couple avec PCM

Comment donner le meilleur de nous-même ? Comment prendre soin de la relation ? Comment nous synchroniser pour éviter les conflits qui mènent au désamour ? Les auteurs de l'ouvrage (premier coach PCM en France et sa fille) montrent comment prendre conscience des fonctionnements relationnels pour continuer à investir une relation affective, pour rectifier ce qu'il y aurait à rectifier, voire même pour comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné entre deux personnes ! Entre théorie et témoignages nombreux, l'ouvrage offre vision profondément renouvelée de la relation de couple. Une vision plus consciente des besoins de chacun.