En ce continent noir

Un recueil de poèmes intimes qui explorent les sentiments disséminés dans le noir de la nuit. Dans ce recueil, les poèmes tracent un chemin nocturne où angoisses et sentiments de grâce peuvent se suivre et s'entremêler. Une nuit équivoque, un lieu intime où s'éveillent tour à tour, dans le noir, des sentiments confondus, les désirs, les songes et tourments, avant d'être éclipsés par la lumière du jour. Le crépuscule, c'est aussi l'endroit où naît l'écriture poétique, sombre et lumineuse à la fois : les mots captent les gestes, les courbes d'un corps, des moments de vie furtifs, des souvenirs. Le continent noir est constitué de chemins escarpés, des mots cherchant à découvrir quelques vérités.