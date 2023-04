Nino Dino : Un bain, pour quoi faire ?

C'est l'heure de prendre le bain pour Nino Dino, mais pour le p'tit rannosaure il n'en est pas question. Il est en train de jouer et puis il est propre : il s'est déjà lavé il y a 3 jours ! Après d'âpres négociations, Nino Dino accepte de prendre son bain. Mais quand papa l'appelle pour venir dîner, Nino Dino ne veut plus en sortir. Une histoire sur le bain Comme Nino Dino, les enfants rechignent parfois à aller se laver : l'envie de jouer, la peur de l'eau, l'impression d'une perte de temps... Toutes les excuses sont bonnes pour éviter d'aller au bain. Cet album de Nino Dino revient sur un rituel important de la journée : l'heure du bain. Un héros proche des enfants Grâce à Nino Dino, les enfants reconnaissent des situations de leur vie et mettent de la distance avec leurs difficultés. Nino Dino, le héros attachant qui aide à grandir !