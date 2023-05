A quoi tu joues, Ayumu ?! Tome 5

Au fil des parties de shôgi de plus en plus fréquentes, Ayumu et Urushi apprennent à se connaître et l'inclinaison amoureuse réciproque non avouée flotte indéniablement dans l'air. Alors qu'ils assistent à la cérémonie de fin de lycée de leurs aînés, ils prennent conscience du temps qui file à toute vitesse. Dans un an, Urushi quittera à son tour le lycée. Ayumu parviendra-t-il à battre Urushi au shôgi d'ici là et lui avouer enfin son amour ? Rien n'est moins sûr !