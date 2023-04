L'Histoire selon Arsène Lupin

Pour parcourir l'Histoire de France en compagnie du Gentleman Cambrioleur. Les allusions ou références historiques imprègnent les aventures d'Arsène Lupin. D'abord découvreur des grands secrets qui sont supposés avoir marqué l'histoire de la France, puis s'affirmant comme l'héritier de ses souverains successifs, il finit par intervenir directement, pendant la Grande Guerre (1914-1918), dans le cours des événements et par les faire dévier à son gré, imposant sa volonté à l'ennemi héréditaire, l'Allemagne, et contribuant puissamment à la victoire de la France et des Alliés. La place de l'Histoire dans la saga d'Arsène Lupin constitue le sujet de ce livre. Elle est observée successivement sous six angles : les événements, les personnages, les lieux, les objets, l'héritier, le patriote. Tout cela avec la légèreté et la joie de vivre qui caractérisent, le plus souvent, le célèbre gentleman-cambrioleur.