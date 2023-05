Les aventures de Moomin : Tard en novembre

C'est l'automne dans la Vallée des Moomins. Tout semble différent et rien ne correspond vraiment aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent à cette saison. Apparemment la famille moomin est absente. En se retrouvant dans la maison vide comment vivre ensemble du mieux possible ? C'est ce que se demandent la Filigonde, l'émule, la Mume, l'Oncle Grêllic et Toft le mouchon quand le Renaclerican arrive. Parti, comme tous les automnes, pour son grand voyage vers le Sud, il a dû rebrousser chemin pour revenir chercher dans la vallée quelque chose d'important qu'il avait laissé derrière lui. La boule en verre bleue qui trône sur sa colonne au fond du jardin reflète de grands changements à mesure que l'obscurité se fait plus dense autour des habitants de la vallée. Enfin, un soir, un point lumineux, faible mais stable apparaît au fond de la boule de verre.