Un monde qui change. Des chiffres glaçants pour une planète en surchauffe

Tout ce que vous vouliez savoir sur le changement climatique mais que vous n'osiez pas demander ! Il est impossible d'ignorer les effets terrifiants du réchauffement de la planète, mais il est parfois difficile de s'y retrouver et de comprendre exactement ce qui se passe et comment. Ce livre d'infographies limpides et éclairantes montre les réalités du changement climatique à l'aide de chiffres concrets, de données digestes et de visualisations synthétiques et vivantes. - Comment la hausse du niveau des mers nous affectera-t-elle ? - Quel est l'impact de la consommation de viande sur la planète ? - Quelles sont les industries qui produisent le plus d'émissions ? - Comment les énergies renouvelables se comparent-elles les unes aux autres ? - Quelles sont les mesures les plus efficaces que nous pouvons prendre, en tant qu'individus, pour aider la planète ? Sans être édulcoré ni inciter à la peur, ce livre dévoile des vérités qui dérangent, d'une manière accessible au plus grand nombre, aux jeunes et aux moins jeunes.