Voir son propre corps endormi, voyager dans des espaces inconnus, se déplacer à la vitesse de la pensée, faire des rêves lucides, un voyage astral ou une expérience de mort imminente... Phénomène décrit depuis la nuit des temps, l'expérience hors du corps continue de fasciner et de défier les interprétations. S'agit-il d'une simple illusion produite par le cerveau ? Est-ce la preuve que nous avons une "âme" capable de s'extraire du corps physique ? Dans ce livre, Jocelin Morisson, journaliste scientifique, donne la parole à de nombreux témoins ayant fait des expériences hors du corps et nous offre un document passionnant et puissant pour explorer les mondes invisibles et gagner en lucidité. Prenez part au plus grand des voyages : plongez dans la véritable essence de votre conscience.