Jalna : La saga des Whiteoak Tome 5 : Finch Whiteoak ; Le maître de Jalna

Un siècle, une famille, un domaine. Finch a une vingtaine d'années quand il hérite de l'immense fortune d'Adeline, la matriarche du domaine de Jalna. Souffre-douleur de ses frères, rêveur invétéré, il fuit le Canada pour rejoindre sa tante Augusta en Angleterre. Il y retrouve son frère Eden, poète maudit, et s'éprend de sa cousine Sarah. Mais la jeune femme pourrait s'avérer dangereuse pour la fratrie Whiteoak, qui semble frappée par un terrible coup du sort... Réunis en un seul volume, les neuvième et dixième tomes d'une saga intemporelle qui a fait vibrer des millions de lectrices et de lecteurs à travers le monde depuis sa première parution en 1927.