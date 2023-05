Bubonic britain. Avec MP3, Edition 2023

Tout commence avec une puce... qui grimpe sur un rat... qui grimpe sur un navire... Un an plus tard, la moitié de l'Angleterre succombe à la Grande Peste. Bubonic Britain vous plonge dans Londres ravagée par l'épidémie puis dans le récit de Bella, une adolescente qui, en 1563, se bat contre la Mort Noire. L'ouvrage s'accompagne d'une version audio et de ressources pédagogiques à télécharger.