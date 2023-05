Dans l'amitié d'une montagne

Voici une échappée vers les cimes, loin de nos vies confinées, étouffées, avachies. Enfant de la neige et des sapins, amoureux des vaches et curieux des loups, Pascal Bruckner renoue avec sa jeunesse à mesure qu'il monte en altitude. Cette autobiographie sensible dresse aussi un constat inquiet. Le Pays d'en haut est aussi merveilleux que fragile, menacé par son propre succès. Mais pourquoi grimper au sommet si c'est pour en redescendre, pourquoi tant d'efforts pour un résultat si éphémère ? C'est l'énigme de la montagne. Toute ascension est un exercice d'amitié et de dépassement. Dans un style chatoyant et sensuel, ce livre fond dans une même neige littérature et philosophie, rituels d'une pratique passionnée et questionnement sur le sens de la vie. La ruée vers les sommets n'est-elle pas à sa façon un défi au temps et la célébration d'une beauté périssable ? Un superbe éloge de la montagne ainsi qu'une invitation à prendre de la hauteur. Le Figaro magazine.