L'ours et le pinson

Pic pic pic ! Poc poc poc ! Petit Pinson est très pressé de raconter à Ours la grande nouvelle entendue à la cime des arbres. "Bien, bien, bien, dit l'ours. Avant toute chose, entre et prends place. Je vais faire bouillir de l'eau. Nous verrons si ce que tu as à me dire traverse la passoire à thé... " Et Ours, contre toute attente et en dépit de l'excitation de Petit Pinson, soumet la fameuse nouvelle aux trois tamis de la vérité, de la bonté et de l'utilité : le propos est-il aussi vrai que cette eau est brûlante ? aussi doux et bon que ce miel dans la tisane ? aussi utile que cette tasse avec laquelle on boit ? Non ? Alors Ours préfère ne pas l'entendre... Et peut-être Petit Pinson devrait-il l'oublier aussi... Une histoire inspirée d'une fable de Socrate, pour aborder le thème de la rumeur et apprivoiser le silence.