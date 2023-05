Des images qui parlent

Cinéma et bande dessinée ont toujours été un miroir des sociétés dont ils émanent. Les images qu'ils projettent renvoient de façon plus ou moins directe à une réalité sociale, politique et humaine qui est celle de leur temps. Ils le font souvent sous forme de métaphores, auquel cas il faut rechercher leurs significations ou la sédimentation des sens que l'on peut leur adjoindre. Les films et bandes dessinées choisis appartiennent à l'âge d'or du cinéma et de la BD occidentaux, entre la fin des années 1930 avec l'extension du cinéma parlant et le début du XXIe siècle. Quatre rubriques ont été retenues pour analyser la manière dont films et BD illustrent les relations internationales, les mouvements sociaux à partir du marxisme et de la lutte des classes, les perceptions et les réalités du pouvoir comme domination, enfin la société française et ses frustrations.