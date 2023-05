Mezcla. Des recettes qui font rêver

MEZCLA : mélange, mixage ou fusion. L'auteur de best-sellers Ixta Belfrage partage son mélange de saveurs préférée, avec des recettes qui mettent en valeur des associations d'ingrédients originales et des techniques astucieuses. Dans cet ouvrage, la cheffe puise son inspiration aux quatre coins du monde et fait la part belle à son héritage italien, mexicain et brésilien pour répondre à tous les envies culinaires. Découvrez des plats du quotidien faciles à réaliser, des recettes plus ambitieuses et d'alléchants desserts. Une cuisine irrésistible à laquelle vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Exemples de recettes : longe d'agneau au beurre d'ajvar et miso, grain de lasagnes sauge-butternut, gâteau à la banane, sésame et sirop d'érable, tourte de merlu avec bisque de crevettes miso, salade de mangue et dromage avec jalapeno et citron vert, gingembre épicé, aubergines rôties au fromage